01 May 2024 21:40 - Güncelleme : 01 May 2024 21:42
Yunus Akgün Galatasaray'a dönecek mi? Leicester City kararını verdi
İngiltere Championship'te şampiyon olan ve Premier Lig'e yükselen Leicester City, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yunus Akgün için kararını verdi. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Spor Arena
İngiltere Championship'te şampiyonluğunu ilan ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leicester City'de Yunus Akgün için karar verildi.
OPSİYON KULLANILMAYACAK
Kulübe yakınlığıyle bilinen Leicestershire Live'ın haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Haberde teknik direktör Maresca'nın Yunus'u beğendiği ancak 9 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaya sıcak bakmadığı yazıldı.
YUNUS AKGÜN GALATASARAY'A DÖNECEK
Milli futbolcu sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösterilen Yunus Akgün bu sezon İngiliz ekibiyle 28 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 3 de asist yaptı.
Kaynak: Spor Arena