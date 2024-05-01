Yunus Akgün Galatasaray'a dönecek mi? Leicester City kararını verdi

01 May 2024 21:40 - Güncelleme : 01 May 2024 21:42

İngiltere Championship'te şampiyonluğunu ilan ederek Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leicester City'de Yunus Akgün için karar verildi.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Kulübe yakınlığıyle bilinen Leicestershire Live'ın haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Haberde teknik direktör Maresca'nın Yunus'u beğendiği ancak 9 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaya sıcak bakmadığı yazıldı.

YUNUS AKGÜN GALATASARAY'A DÖNECEK

Milli futbolcu sezon sonunda Galatasaray'a dönecek.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösterilen Yunus Akgün bu sezon İngiliz ekibiyle 28 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 3 de asist yaptı.