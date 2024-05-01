Galatasaray'da seçim öncesi Erden Timur seferberliği!

01 May 2024 17:19 - Güncelleme : 01 May 2024 22:28

Galatasaray'da seçime kısa süre kala Dursun Özbek'in listesi belli oldu!

Galatasaray'da seçime kısa süre kala Dursun Özbek'in listesi belli oldu!

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli kongre öncesi gözler Erden Timur'a çevrildi. Başkan Dursun Özbek'in yeni yönetimde yer almasını istediği Erden Timur henüz kararını vermedi.

DURSUN ÖZBEK, ERDEN TİMUR'U YÖNETİME ALMAK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da yeniden başkanlığa talip olan ve adaylığını resmen açıklayan tek isim olan Dursun Özbek, Erden Timur'u ikna turlarına başladı.

Özbek'in Timur'u bu kez Sportif A.Ş'de değil doğrudan yönetim listesinin içinde görmek istediği ifade edildi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN SEFERBERLİK!

Galatasaray taraftarı da büyük sevgi beslediği Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdaki görevini sürdürmesini istiyor.

Sosyal medyada bu hedef doğrultusunda etiket çalışması başlatan taraftarlar kısa süre için #ErdenTimursuzOlmaz etiketi altına 100 binden fazla paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar 'Bizi bırakma Erden Timur' ve 'Seni başkan yapacağız' şeklindeki paylaşımlarla tecrübeli isme desteklerini gösterdi.

ERDEN TİMUR'UN KARARI BEKLENİYOR

Dursun Özbek bu konuda camiadan destek talebinde bulunurken Erden Timur'un son kararının ne olacağı camia tarafından merakla bekleniyor.

Timur'un ailesine vakit ayıramaması nedeniyle bir sonraki dönemde görev almak istediği ifade ediliyordu.