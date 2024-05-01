Galatasaray'da seçim öncesi Erden Timur seferberliği!
Galatasaray'da mayıs ayı sonunda yapılması planlanan başkalık seçiminde Erden Timur'un yeni yönetimde yer alıp almayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz gün adaylığını açıklayan Dursun Özbek yeniden birlikte çalışmak istediği Erden Timur ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar da tekrar görev alma konusunda kararsız olan Erden Timur için harekete geçti. İşte detaylar...
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli kongre öncesi gözler Erden Timur'a çevrildi. Başkan Dursun Özbek'in yeni yönetimde yer almasını istediği Erden Timur henüz kararını vermedi.
DURSUN ÖZBEK, ERDEN TİMUR'U YÖNETİME ALMAK İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'da yeniden başkanlığa talip olan ve adaylığını resmen açıklayan tek isim olan Dursun Özbek, Erden Timur'u ikna turlarına başladı.
Özbek'in Timur'u bu kez Sportif A.Ş'de değil doğrudan yönetim listesinin içinde görmek istediği ifade edildi.
GALATASARAY TARAFTARINDAN SEFERBERLİK!
Galatasaray taraftarı da büyük sevgi beslediği Erden Timur'un sarı-kırmızılı takımdaki görevini sürdürmesini istiyor.
Sosyal medyada bu hedef doğrultusunda etiket çalışması başlatan taraftarlar kısa süre için #ErdenTimursuzOlmaz etiketi altına 100 binden fazla paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar 'Bizi bırakma Erden Timur' ve 'Seni başkan yapacağız' şeklindeki paylaşımlarla tecrübeli isme desteklerini gösterdi.
ERDEN TİMUR'UN KARARI BEKLENİYOR
Dursun Özbek bu konuda camiadan destek talebinde bulunurken Erden Timur'un son kararının ne olacağı camia tarafından merakla bekleniyor.
Timur'un ailesine vakit ayıramaması nedeniyle bir sonraki dönemde görev almak istediği ifade ediliyordu.