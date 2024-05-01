Galatasaray'da büyük değişim! Okan Buruk 10 ismin biletini kesti

01 May 2024 19:12 - Güncelleme : 01 May 2024 19:13

Yeni sezon planlamasına erken başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ince eleyip sık dokuyor.

Milliyet'in haberine göre; Kadro planlaması doğrultusunda kiradan dönecek oyuncularla birlikte 18'e yükselecek olan yabancı sayısını azaltmak isteyen Galatasaray'da dev bir operasyon yapılacak.

TAKIMDA KALACAKLAR

Takımda kesin olarak kalması beklenen yabancılar: Muslera, Icardi, Ziyech ve Köhn.

Mertens: Sözleşmesi bitiyor ancak 1 senelik sözleşme teklif edilecek.

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

Galatasaray'da ayrılması beklenen isimler:

Ndombele: Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak

Aurier: Kontratı bitiyor, yola devam edilmeyecek.

Vinicius: Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak

Oliveira: 2 senelik sözleşmesi var ancak yola devam edilmeyecek

-Nelsson-Sanchez ikilisinden biri satılacak.

Zaha: 2 senelik sözleşmesi var ancak yaz transfer döneminde elden çıkarılacak

Tete: Kiralanabilir

Zaniolo: Kiralıktan dönüyor, kadroda tutulma hedefi var ancak cazip bir teklif gelirse elden çıkarılacak

Cicaldau: Yeniden kiralık olarak gönderilecek

Morutan: Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulacak

Ross: Yeniden kiralık olarak gönderilecek