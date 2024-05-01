Galatasaray'da büyük değişim! Okan Buruk 10 ismin biletini kesti
Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar 10 yabancı ile yollarını ayıracak. İşte detaylar...
Yeni sezon planlamasına erken başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ince eleyip sık dokuyor.
Milliyet'in haberine göre; Kadro planlaması doğrultusunda kiradan dönecek oyuncularla birlikte 18'e yükselecek olan yabancı sayısını azaltmak isteyen Galatasaray'da dev bir operasyon yapılacak.
TAKIMDA KALACAKLAR
Takımda kesin olarak kalması beklenen yabancılar: Muslera, Icardi, Ziyech ve Köhn.
Mertens: Sözleşmesi bitiyor ancak 1 senelik sözleşme teklif edilecek.
TAKIMDAN AYRILACAKLAR
Galatasaray'da ayrılması beklenen isimler:
Ndombele: Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak
Aurier: Kontratı bitiyor, yola devam edilmeyecek.
Vinicius: Kiralık sözleşmesi bitiyor, opsiyonu kullanılmayacak
Oliveira: 2 senelik sözleşmesi var ancak yola devam edilmeyecek
-Nelsson-Sanchez ikilisinden biri satılacak.
Zaha: 2 senelik sözleşmesi var ancak yaz transfer döneminde elden çıkarılacak
Tete: Kiralanabilir
Zaniolo: Kiralıktan dönüyor, kadroda tutulma hedefi var ancak cazip bir teklif gelirse elden çıkarılacak
Cicaldau: Yeniden kiralık olarak gönderilecek
Morutan: Sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulacak
Ross: Yeniden kiralık olarak gönderilecek