Galatasaray'da muhalefet harekete geçti! Dursun Özbek'in karşısına sürpriz rakip

02 May 2024 18:40 - Güncelleme : 02 May 2024 18:47

Galatasaray’da 25 Mayıs'ta düzenlenecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SÜHEYL BATUM SÜRPRİZİ!

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılarda sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen Dursun Özbek’in karşısına güçlü bir isim çıktı. Muhalefet Prof. Dr. Süheyl Batum’u adaylık için ikna etti.

ÜNAL AYSAL DA DESTEK VERDİ

Batum’a eski başkan Ünal Aysal da destek verdi. Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de listede olduğu ifade edildi.

Abdurrahim Albayrak’ın da ikna edilmeye çalışıldığı ve Rezan Epözdemir’in süreçte aktif rol aldığı kaydedildi.

DURSUN ÖZBEK LİSTESİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Muhalefet cephesinde hareketlilik yaşanırken başkan Dursun Özbek ise listesini sır gibi saklıyor.

Özbek’in rahat gördüğü seçimde yaşanan bu gelişme üzerine yeni hamlelerde bulunabileceği belirtildi.

Yönetime daha güçlü isimlerin eklenebileceği öne sürülüyor.

SÜHEYL BATUM KİMDİR?

Bedii Süheyl Batum 6 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olan Batum, Gürcü asıllıdır. Orta ve Lise öğrenimini (1966-1975) Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

1979 yılında Paris I Panthéon - Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi'nde, Galatasaray Üniversitesi'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Okan Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku dersi verdi.

22 Mayıs 2010 tarihindeki Cumhuriyet Halk Partisi 33. Olağan Kurultayı'nda MYK üyelerinin onayıyla CHP üyesi olmuş, 23 Mayıs'ta da delegelerin oylarıyla (1108 oy) CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

2011 YILINDA TBMM'YE GİRDİ

2003 yılından beri köşe yazarlığı yaptığı Vatan Gazetesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ndeki görevi nedeniyle 27 Mayıs 2010 tarihinde ayrıldı. 29 Mayıs 2010 tarihli Parti Meclisi'nde CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) seçildi. 3 Kasım 2010 tarihinde yürürlükte bulunan tüzük uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Önder Sav'dan boşalan Genel Sekreterlik makamına getirildi. 18 Aralık 2010'daki Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağanüstü Kurultayı'nda 1089 oyla yeniden Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25 Aralık 2010'da toplanan Parti Meclisi kararıyla Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 de yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde, CHP Eskişehir 1. sıra milletvekili adayı olarak seçilerek TBMM'ye girmiştir.

Vatan gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı Batum, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi'nde Anayasa Hukuku dersleri vermektedir.