Şanlıurfa’da tarlada çalışırken elektrik akımına kapıldılar: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 19:37 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 19:37
Şanlıurfa'da mercimek biçme makinesinin elektrik akımına temas etmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde patoz makinesinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Oymaağaç Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan patoz makinesi yüksek gerilim hattına temas etti.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Patoz makinesindeki Şehriban Sibak ile Bengüzar, Sefer, Fatih ve Ozan Baytug, elektrik akımına kapılarak yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih ile Ozan Baytug, kurtarılamadı.
Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı