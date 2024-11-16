Şantiyede feci ölüm! Operatör lavaboya gitti, 2 genç korkunç şekilde can verdi

16 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 12:07

Elazığ'da bir şantiye alanında meydana gelen olayda 2 genç feci şekilde can verdi. Kepçe operatörünün lavaboya gittiği sırada 2 genç kepçeye bindi ve kepçe bilinmeyen bir nedenle devrildi. Ağır yaralanan Murat Ateş ve Yusuf Gözel hayatını kaybetti.

Feci olay Elazığ'da bir şantiye alanında meydana geldi. Şantiye alanında kullanılan kepçenin henüz bilinmeyen bir nedenle devrilmesi sonucu 17 yaşındaki Murat Ateş ve 16 yaşındaki Yusuf Gözel ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat Ateş ve Yusuf Gözel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OPERATÖR LAVOBAYA GİDİNCE 2 GENÇ KEPÇEYE BİNDİ

İddiaya göre, kepçe​ operatörü lavabo ihtiyacını karşılamak için tuvalete gittiği sırada iki gencin kepçeye bindiği ve kepçenin devrildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.