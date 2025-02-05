Santorini'de yanardağ patlarsa Türkiye etkilenir mi? Ege diken üstünde: Bakan Kurum açıkladı

05 Şubat 2025 16:08 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 16:09

Ege Denizi'nde 5 gün önce başlayan sismik hareketlilik bölge halkını oldukça tedirgin etti. Türkiye'ye 140 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremlerin ülkemizi nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Yanardağın patlaması durumunda Türkiye'nin nasıl etkileneceğine yönelik soruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevapladı.