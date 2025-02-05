Santorini'de yanardağ patlarsa Türkiye etkilenir mi? Ege diken üstünde: Bakan Kurum açıkladı
Ege Denizi'nde 5 gün önce başlayan sismik hareketlilik bölge halkını oldukça tedirgin etti. Türkiye'ye 140 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremlerin ülkemizi nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Yanardağın patlaması durumunda Türkiye'nin nasıl etkileneceğine yönelik soruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum cevapladı.
Ege Denizi'nde günlerdir devam eden depremler nedeniyle binlerce insan Santorini Adası'nı terk etmeye başladı. 5 gün içinde 700'den fazla depremin yaşandığı bölgede uzmanlar volkanik hareketliliğin yaşanabileceğinden endişe duyuyor. Vatandaşlar ise olası bir yanardağ patlamasına Türkiye'nin etkilenip etkilenmeyeceğini merak etti.
"RÜZGARIN YÖNÜ VE ŞİDDETİ KONUSUNDA ÇALIŞILIYOR"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da 'Asrın İnşa ve İhyasında İkinci Yıl' adlı toplantıda vatandaşların endişe duyduğu konuya açıklık getirdi.
Bakan Kurum, "Santorini Adası’ndaki depremler volkanik yapının olduğu alana yakın, orada 2010-2011’deki hareketlilik yeniden başladı. Olası bir volkanik patlama ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği rüzgarın yönü ve şiddeti konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. AFAD ve İzmir Valiliği de Ege’deki depremleri yakından takip ediyor" dedi.