Sapanca bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Ramazan Bayramı dolayısıyla bungalov kiralayan aile hayatının şokunu yaşadı. yatak odasında bulunan jakuzinin üzerinde tüm odayı gören bir ampulün içine saklanmış gizli kamera olduğu ortaya çıktı. Olay karşısında şoke olan aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı. Sakarya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.