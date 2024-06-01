Sapanca'da şok ölüm! Tatil için geldiği villada hayatını kaybetti
Hafta sonu tatili için Sapanca'da villa kiralayan 4 arkadaştan biri hayatını kaybetti. Genç adamın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma açıldı.
Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana gelen olayda T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış (38) Kocaeli’den tatil için Sapanca’ya gelerek villa kiraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Burada alkol aldıkları iddia edilen dört arkadaştan Yücel Erkalmış isimli kişi fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkalmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yücel Erkalmış’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.
Erkalmış’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.