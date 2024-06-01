Sapanca'da şok ölüm! Tatil için geldiği villada hayatını kaybetti

01 Haziran 2024 13:24 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 13:25

Böyle boşanma görülmedi: 1 milyar dolar nakit, 1.45 milyon dolar nafaka

Böyle boşanma görülmedi: 1 milyar dolar nakit, 1.45 milyon dolar nafaka

Kurbanlar artık bir 'tık' kadar yakın! Vatandaşlar 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla denetleyebilecek

Kurbanlar artık bir 'tık' kadar yakın! Vatandaşlar 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla denetleyebilecek

Sapanca’nın Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan bir villada meydana gelen olayda T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış (38) Kocaeli’den tatil için Sapanca’ya gelerek villa kiraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada alkol aldıkları iddia edilen dört arkadaştan Yücel Erkalmış isimli kişi fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkalmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yücel Erkalmış’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.

Erkalmış’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.