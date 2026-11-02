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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 16:17

Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme davasında karar

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalovda gizli kamera skandalına ilişkin dava yürütüldü. İki sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Sapanca'daki bungalovda gizli kamerayla izleme davasında karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 16:17

'nın ilçesindeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık T.S. ile taraf avukatları huzurda bulundu, tutuksuz sanık H.K. ile avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Söz verilen müşteki vekilleri mütalaaya katıldıklarını beyan ederek, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

BERAAT TALEBİ

Sanık H.K, "Kameraların çalışmadığı TÜBİTAK raporuyla sabittir. Bu sebeple beraatımı talep ederim." dedi. Sanık T.S. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatını istedi. Sanık müdafileri, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan hakim, sanıkları, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 9 ay 1'er gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

OLAY

Sakarya Valiliği, 15 Nisan 2025'te ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti. Çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48) tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti.

H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın Eylül 2025'te yapılan duruşmasında sanıklar tahliye edilmişti.

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ETİKETLER
#sapanca
#Sakarya
#H.k.
#Özel Hayatın Gizliliğini Ihlal
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