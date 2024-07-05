Saplantılı aşıktan ölüm tehdidi! 16 farklı numaradan binlerce taciz mesajı attı

05 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:24

İstanbul'da 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisinden hakaret gören Zişan Ö., erkek arkadaşı Abdülhamid Y.'den (28) ayrılmaya karar verdi. Uzun süredir tehdit ve hakaretlere maruz kalan 24 yaşındaki genç kadın, ayrılmasına rağmen yakasını kurtaramadı.

ISRARLI MESAJLAR ATINCA ENGELLEDİ

Ayrılığı kabullenemeyen Abdülhamid Y., bu duruma karşı çıkıp yeniden birlikte olmak için Zişan Ö. ile iletişim kurmaya çalıştı. Israrlı takipten kurtulmak isteyen genç kadın, eski erkek arkadaşının numarasını engelledi.

Zişan Ö.'nün bu hamlesi üzerine adeta deliye dönen adam, öfkeye kapılıp hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atmaya başladı.

16 FARKLI NUMARADAN TEHDİT YAĞDIRDI

Eski kız arkadaşına ulaşamayan Abdülhamid Y., çareyi farklı numaralarla iletişim kurmakta buldu. 16 ayrı cep telefonu numarasından kız arkadaşına mesaj atan şahıs, engelin kaldırılması için mesajlar iletmeye başladı.

Tehdit ve hakaret dolu mesajlar üzerine diğer numaraları da engelleyen Zişan Ö., bu defa da mailine gelen mesajlarla şaşkına döndü. Binlerce mesaj üzerine savcılığa başvuran genç kadın, eski erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Savcılığa yapılan suç duyurusunda şüpheli şahısla 2 yıldır birlikteliği olduğunu, ilişki süresi boyunca sözlü tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu anlattı.

İlişkiyi bitirmek istediğini söyleyen genç kadın bu süre zarfınca farklı telefon numaraları ile hakaret içerikli mesajlarla karşılaştığını belirtti. Israrlı şekilde takip edildiğini ve ölüm tehditleri aldığını belirten Zişan Ö., genç adamın cezalandırılmasını talep etti.

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.