Saraçhane'de 1 Mayıs olaylarında polise saldıran kişilere tutuklama

05 May 2024 01:09 - Güncelleme : 05 May 2024 02:32

İstanbul’da 1 Mayıs günü Saraçhane'de çıkan olaylarda gözaltına alınan 65 kişiden 52 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Yapılan sorgulamada şu ana kadar 38 kişi tutuklandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere saldırıda bulundukları için gözaltına alınan 65 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma kapsamında yapılan tutuklamaları böyle duyurdu: "İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanına yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında; 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet", "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Kamu Görevlisine Direnmek" suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir."

PROVOKATİF EYLEMLERİYLE TANINAN "FENOMEN BASEL" DE TUTUKLANDI

Eylemlerde polise tekme atarken görüntülenen ve sosyal medyada yazdığı provokatif paylaşımlarıyla tanınan ‘Basel' takma adlı Bekir Aslan da tutuklandı.

1 MAYIS'TA YAŞANANLAR

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından 65 şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.