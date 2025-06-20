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 | Selahattin Demirel

Saraçhane'deki göstericiler için mahkemeden kritik karar

İBB'ye yönelik yolsuz soruşturması sürecinde izinsiz yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 139 şüpheli hakkında mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.

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Saraçhane'deki göstericiler için mahkemeden kritik karar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 21:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından izinsiz gerçekleştirilen yürüyüşlere katıldıkları gerekçesiyle 139 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, 139 sanık, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya, bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tüm tutuksuz sanıkların ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmederek, diğer eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Saraçhane'deki göstericiler için mahkemeden kritik karar

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 139 kişi ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Fatih’te bulunan Bozdoğan Kemerleri etrafında toplanan kalabalığa İstanbul Valiliği’nce alınan yasaklama kararı emniyet ekiplerince aktarıldığı, kalabalığın dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri, yapılan uyarı ve ikazlara riayet etmeyerek dağılmamaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Polis hattına saldırarak taşkınlık gösteren kalabalığa hitaben ses yayın araçları marifetiyle duyabileceği şekilde uyarılar yapıldığının aktarıldığı iddianamede, dağılmamakta direnmeleri üzerine alanda bulunan kalabalığa orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalamasının yapıldığı kaydedildi. İddianamede ayrıca, ekiplere kalabalık tarafından görüşü engellemek maksadıyla lazer tutulduğu, ayrıca taş, sopa, şişe, yanıcı ve yakıcı maddeler ile sert cisimler atıldığı da kaydedildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheliler hakkında ayrıca ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından ayrıca soruşturma yürütüldüğü de ifade edildi.

3'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, 139 şüphelinin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçundan 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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