Saraçhane'deki olaylı 1 Mayıs'tan yeni görüntüler ortaya çıktı

03 May 2024 14:59 - Güncelleme : 03 May 2024 15:00

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemlerinde polise saldıran göstericilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin yüz tanıma sistemiyle tespiti yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-13 A" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taş, sopalarla saldırıda bulunan 29 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu. Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiği soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Saraçhane’de tedbir alan emniyet kuvvetlerine taş ve sopalarla saldırdıkları iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan 29 şüpheli arasında damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ. adlı kadının da olduğu öğrenildi. Polis kamerasına yansıyan görüntüleri ve korsan gösterideki faaliyetleri açığa çıkan şüphelilerin çoğunun terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu aktarıldı.

246 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

İstanbul’da 1 Mayıs’ta Saraçhane’de toplanıp Taksim Meydanı'na yürümek isteyen marjinal gruplar arasındaki bazı kişiler, izinsiz yürüyüşte polise saldırmıştı. Olaylar sırasında ilk gün 217, bugün gözaltına alınan 29 kişi ile birlikte toplam 246 göstericiye adli işlem yapılırken, olaylara ilişkin çarpıcı görüntüler paylaşıldı. Emniyet güçleri tarafından bu sabaha karşı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan kişiler arasında Muzaffer C.Ö., eylemleri provoke eden Arif T., Ferhat E., Tutku K., Yılmaz Y., Alev P., Birol T. ile birlikte polise damacana ile saldıran Ayşe Beliz İ.'nin de yer aldığı belirtildi. Söz konusu şüphelilerin çoğunun terör örgütü propagandasından suç kaydı olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyet kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin polise saldırdığı anlar yer alıyor.