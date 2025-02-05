Sarı serum yine can aldı! Acı haber İstanbul'dan geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Şubat 2025 11:53 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:55

Son zamanlarda kullanımı artan, halk arasında sarı serum olarak bilinen serumlar bir can daha aldı. Son olarak 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu isimli bir vatandaşın evde aldığı "sarı serum" tedavisinin ardından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dönemde sarı serum adı verilen tedavi yöntemi, halk arasında giderek yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda sarı seruma bağlı üç ölüm gerçekleşirken bir acı haber de İstanbul Ataşehir'den geldi. 64 yaşındaki Harun Bayramoğlu İçerenköy Mahallesi'ndeki evinde "sarı serum" taktırdı. Serumun bitmesinin ardından fenalaşan Bayramoğlu Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayramoğlu hayatını kaybetti. Bayramoğlu'nun cenazesi Pendik Ballıca Köyü Mezarlığı'na defnedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Sarı serum tehlikesi büyüyor! Ani ölümlere götürüyor: 'Faydası yok zararı var' Yine sarı serum faciası! Yürüyerek girdi cenazesi çıktı!