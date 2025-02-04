Yine sarı serum faciası! Yürüyerek girdi cenazesi çıktı!

04 Şubat 2025 11:40 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 11:56

Acil servis çalışanlarından hastalar tarafından sıkça istenen ve halk arasında sarı serum olarak bilenen tedavi, sağlık açısından büyük risk oluşturuyor. Son ölümlü vaka Aksaray’da yaşandı. 58 yaşındaki Sahibe Genç’in soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastaneden cenazesi çıktı. İddiaya göre hastaya hiçbir alerji testi yapılmadan art arda iki serum takıldı. Kadın ikinci serumda fenalaşarak hastanede hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri ise hastanenin ihmali olmadığını savunuyor.

Hastaların hızlı ve çabuk iyileşme beklentisi acil servislere sıkça uygulanmasını istedikleri, halk arasında "sarı serum" olarak bilinen serum tedavisi uzmanlar tarafından önerilmiyor. Büyük tehlike oluşturan sarı serumun son kurbanı 58 yaşındaki Sahibe Genç oldu.

Genç, 23 Ocak günü soğuk algınlığı şikayetiyle özel tıp merkezine gitti. Kadının oğlu Ali Genç’in iddiasına göre alerji testi yapılmadan serum takıldı. Kadın takılan ikinci serumda fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahibe Genç'in oğlu Ali Genç ve hastane başhekimi Ersin Varol olaya ilişkin karşılıklı iddiaları Şifa Kaymak'a değerlendirdi.



"5 DAKİKA İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Oğlu Ali Genç olay gününü anlatarak “23 Ocak Perşembe akşamı yemeğimizi yedik çayımızı içtik. Annemin gribal enfeksiyonu dışında bir şeyi yoktu. Öksürük ya da yemek yeme şikayeti bile yoktu. Annem daha sonrasında abime kendisini hastaneye götürmesini istedi.

Abim de devlet hastanesi yoğun olduğu için tıp merkezine götürdü.



Annemin de bazı ilaçlara alerjsi var. Abim hastane personeline diyor ki; “Annemin soğuk algınlığı var ancak bazı ilaçlara da alerjisi var” diye belirtiyor. Onlar da “tamam” diyor. 1.serum yapılıyor. Annem taburcu olmak istiyor. Oradaki doktor anneme “olmaz bir serum daha vereceğiz” diyor.



2. serum yaptıktan sonra 3 damla gidince annem fenalaşıyor. “Ölüyorum, kurtarın” diye bağırıyor. Bizden hiçbir şekilde imza izin belgesi alınmadı. 2. Serumu sırf parasını almak için yaptılar. Annem fenalaşınca abim serumu kapatmalarını istiyor, oradakiler de panik oluyor. Annem orada 5 dakika içinde vefat ediyor. Hastanede şok cihazı ile müdahale edilemiyor. Çünkü şok cihazı yok.” ifadelerini kullandı.

"FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLEN DOKTOR HASTAYA MÜDAHALE ETTİ"

Ailenin iddiasına göre eve taziyeye gelen hastane sahibi Rıfkı Karabatak’ın Sahibe Genç’e müdahale eden doktor E. Y’nin FETÖ’den ihraç edildiğini ve Sahibe Genç’in ölümünden sonra hastaneden ayrıldığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ali Genç hastaneden şikayette bulunduğunu söyleyerek “Annem vefat ettikten sonra şikayette bulundum. Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı ve soruşturma devam ediyor. Otopsi yaptılar, otopsi sonucunu bekliyoruz. Annem tamamen ihmal ve bilinçsiz hastane personeli yüzünden öldü. Yetersiz müdahale vardı çünkü şok cihazı bile bulunmuyor. Sesimizi duyurmamızı, cezasız kalmamasını istiyoruz” dedi.

BAŞHEKİM İDDİALARI REDDETTİ

Hastane başhekimi Ersin Varol iddiaları reddederek “Alerji birinci seruma yapmadı ikincisine yapmaz anlamına gelmez. Cahillerle uğraşmak zor. "Eğitim şart" diyorlar ya evet öyle bilgisiz cahil bir insan konuşursan her şeyde doktor suçlu. Elektro şok cihazı yok deniyor var. Yanlış iğne yapıldı diyor, öyle bir şey yok. Her iğne ya da serum yapıldığında doktorlarımız sorusunu sorar bile bile de kimse yapmaz.” ifadesini kullandı.

Başhekim Varol’a göre Sahibe Genç’in ölüm nedeni anafilaksi, beyin kanaması ya da kalp krizi. Varol otopsi sonucunu beklediklerini söyleyerek “Tüm müdahale yapıldı. Sansasyon oluşturmaya çalışıyorlar. Kamera kayıtları var her şey yapıldı. Otopsi sonucunu bekliyoruz. Sonuç sonrası karşı dava açacağız” dedi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sahibe Genç'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.