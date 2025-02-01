Sarı serumdan sonra antibiyotik krizi! Türkiye’de satılan ilaçlar acil kaldırılıyor!

01 Şubat 2025 12:35 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:38

Gündeme bomba gibi düşen sarı serum olaylarında sonra şimdi de yaygın olarak kullanılan bir antibiyotik için alarma geçildi. Türkiye'deki eczanelerde de satılan antibiyotik için ölümcül uyarı yapıldı. İlacın, akciğer problemleri gibi ciddi yan etkilere yol açtığı ve bu etkilerin ölümle sonuçlanabileceği tespit edildi. İlaçlar eczane raflarından acil olarak kaldırılmaya başlandı.

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir antibiyotik için toplatılma kararı alındı. Türkiye'deki eczanelerde de satılan bu ilaç için ölümcül uyarı yapıldı. Özellikle çocuklarda ölümcül solunum yetmezliği gibi ciddi yan etkilere yol açabildiği belirlenen ilaç, tüm eczane raflarından acil olarak kaldırılmaya başlandı.

ECZANE RAFLARINDAN KALDIRILIYOR

Orta kulak iltihabı, göğüs, idrar yolu ve mide enfeksiyonlarının yanı sıra birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bu antibiyotik, artık eczane raflarında yer almayacak.

Özellikle çocuklarda görülen enfeksiyonel durumlarda sıklıkla kullanılan ilacın, akciğer problemleri gibi ciddi yan etkilere yol açabildiği ve bu etkilerin ölümle sonuçlanabileceği tespit edildi. Yapılan ciddi uyarıların ardından Bactrim'i raflardan kaldıran ilk eyalet Alabama oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de bu bulguların ardından, ilacın prospektüsüne uyarı eklenmesini talep etti.

TÜRKİYE'DEKİ ECZANELERDE DE SATILIYOR

Türkiye'de de satışı bulunan Bactrim, her yıl yaklaşık 3 milyon Amerikalı tarafından çeşitli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılıyor. Bu enfeksiyonlar arasında kulak, göğüs, mide ve idrar yolu enfeksiyonları da yer alıyor. Ancak son zamanlarda yaşanan vakalar, ilacın özellikle genç hastalarda solunum yetmezliğine yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Bactrim adlı antibiyotik yüzünden hayatı kararan Teksaslı 12 yaşındaki Emmie Bellucci yaşam savaşı veriyor. Doktorlar ilacın genç hastalarda bağışıklık tepkisini tetikleyerek solunum yetmezliğine yol açtığını belirtiyor.

ANTİBİYOTİKTE ÖLÜMCÜL UYARI

Doktorlar, ilacın bağışıklık sistemi üzerinde tetikleyici bir etki yaratarak bu duruma neden olduğunu belirtiyor.

2021 yılında yapılan bir incelemede, Bactrim kullanan hastaların birçoğunun hayatını kaybettiği, bir kısmının ise akciğer nakli yapılması gerektiği belirtildiği için FDA, ilacın etiketine "şiddetli akciğer yan etkileri" uyarısının eklenmesine karar verdi.