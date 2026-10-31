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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:26

Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 15:26

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu sayısı arttı. 

Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha

2 TUTUKLAMA DAHA

tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Z.S. ve A.S. tutuklandı. M.B., G.B., Y.D., E.K.Ü., H.K.A. ve H.H. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha

YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ 

Öte yandan Sarıgül, hakkında çıkan iddialar ve açılan soruşturma nedeniyle dün 'den istifa ettiğini duyurdu. 

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim"

Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha
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ETİKETLER
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#Yeni Parti
#Z.s
#Aş
#Sarıgül Ailesi
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