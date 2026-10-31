Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu sayısı arttı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Z.S. ve A.S. tutuklandı. M.B., G.B., Y.D., E.K.Ü., H.K.A. ve H.H. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Öte yandan Sarıgül, hakkında çıkan iddialar ve açılan soruşturma nedeniyle dün YENİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim"