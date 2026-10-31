Sarıgül soruşturmasında iki tutuklama daha

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada tutuklu sayısı arttı.

2 TUTUKLAMA DAHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Z.S. ve A.S. tutuklandı. M.B., G.B., Y.D., E.K.Ü., H.K.A. ve H.H. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

YENİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Öte yandan Sarıgül, hakkında çıkan iddialar ve açılan soruşturma nedeniyle dün YENİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim"