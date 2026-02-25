Sarıyer'de iş adamı Aras Yılmaz'ın öldürüldüğü soruşturma tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Sarıyer'deki bir alışveriş merkezi önünde 8 Aralık 2024'de iş insanı Aras Yılmaz'ın aracının önünün kesilerek silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Aras Yılmaz ‘maktul', 3 kişi ‘müşteki' ve Burak Kuzu, Emre Battal, Kerem Uçar, Mert Akçay ve Öner Önal ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

1 MİLYON LİRAYA KATİL TUTTU

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Battal'ın olay günü şüpheli Mert Akçay'ı, husumetli olduğu Aras Yılmaz'ı öldürmesi karşılığında 1 milyon lira para vereceği hususunda ikna ettiği, Battal'ın motosiklet ve silahı şüpheli Akçay'a temin ettirdiği anlatıldı. Şüpheli Akçay'ın olay günü Yılmaz'ın bulunduğu işletme önünde yaklaşık 2 saat beklediği, bölgede dolaşarak keşif yaptığı, daha sonra işten çıkan Yılmaz'ın aracını takip etmeye başladığı kaydedildi.

SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, KAÇARKEN MOTOSİKLET İLE ARAÇ YAĞMALAMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli Mert Akçay'ın bir süre Aras Yılmaz'ın aracını takip ettiğinin belirtildiği iddianamede, aracı geçip aradaki mesafenin açılmasını sağladığı, Yılmaz'ın güzergahı üzerinde pusu kurduğu, daha sonra önünü keserek silahla Yılmaz'a ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu aktarıldı. Şüpheli Akçay'ın daha sonra olay yerinden kaçtığı sırada müştekilerden Kerem G.'nin kullandığı motosiklet ile Mücahit G.'nin kullandığı aracı müştekilerin rızaları dışında almaya çalıştığı ancak neticeye ulaşamadığı ifade edildi.

AZMETTİRİCİ ŞÜPHELİNİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İddianamede, şüphelilerden Öner Önal'ın olay günü şüpheli Akçay'ın kullanmış olduğu motosikleti şüpheli Burak Kuzu'yla birlikte Akçay'a temin ettikleri, şüpheliler Kerem Uçar ile Öner Önal'ın, Akçay'ın Yılmaz'ı öldürdükten sonra saklandığı yerden alıp kaçmasına yardım etmek amacıyla şüphelinin saklandığı yere geldiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca, şüpheli Emre Battal hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bugüne dek yakalamasının mümkün olmadığı aktarıldı.

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Emre Battal'ın ‘kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezasına, şüpheliler Burak Kuzu, Kerem Uçar ve Önder Önal'ın ‘kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Mert Akçay'ın ise ‘tasarlayarak kasten öldürme', ‘silahla kendini tanınmayacak bir hale sokarak yol kesmek suretiyle gece vakti yağmaya teşebbüs' ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplamda 4 yıl 6 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.