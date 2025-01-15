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Sarıyer'de işçiler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Ocak 2025 23:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 23:41

Sarıyer'de inşaat işçileri arasında çıkan kavga şoke etti. Şaşkınlıkla karşılanan olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

İstanbulSarıyer​'de inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Maslak​'taki rezidans inşaatında çalışan işçiler ile daha önce burada çalışan ve kısa süre önce işten çıkarılan bir grup işçi arasında "alacak verecek meselesinden" kavga çıktı. 

Sarıyer'de işçiler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

AĞIR DARBELER ALAN İŞÇİ KURTARILAMADI

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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