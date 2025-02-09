Sarıyer'de kaybolan kardeşler bulundu mu? Kadıköy Sahili'ne ceset vurdu: Kıyafetler uyuşuyor

İstanbul Kadıköy Sahili'nde öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, cesedi tekneye alarak karaya çıkardı.

Deforme olmuş cesedin üzerindeki kıyafetlerin, 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri olan Velat Can’a ait kıyafetlerle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Kimlik tespiti ve DNA analizi için ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olayın yaşandığı 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında, Aşiyan Sahili'nde yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği sırada denize düşmüş, onu kurtarmaya çalışan kardeşi de suya atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı düşünülen iki kardeş, kısa sürede gözden kaybolmuştu.

Kaybolan kardeşleri bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlatmıştı. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda yürütülen aramalara rağmen herhangi bir ize rastlanamamıştı