Sarıyer'de korkunç yangın! Kazan dairesinde başladı, binayı sardı

04 Şubat 2025 06:15 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 06:18

Sarıyer'de bir evin kazan dairesine başlayıp hızla binanın tamamına yayıldı. İtfaiye hızla davranarak alevlerin ormana yayılmasının önüne geçti.

İstanbul Sarıyer'de gece geç saatlerde hareketli anlar yaşandı. Ormanlık bölgede bir binanın kazan dairesinde başlayan yangın kısa sürede binanın tamamına yayılırken, itfaiye hummalı çalışmasıyla yangının ormana yayılmasını önledi.

YANGIN DRON KAMERASINDA

Yangın 02.30 sıralarında Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta başladı. Bir evin kazan dairesinde başlayan yangın hemen yanındaki boş kümese sıçradı. Hızla büyüyen yangın sonucu bütün sokağa duman yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangının ormanlık alana ve çevre evlere sıçrama riskine karşı çevredeki evleri tedbiren tahliye etti.

Ekipler daha sonra yangını ormanlık alana ve diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın ve yoğun duman dron ile görüntülendi.