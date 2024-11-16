Sarıyer'de rezidansta korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

16 Kasım 2024 11:13 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 11:48

Sarıyer’de 34 yıldır inşaatı devam eden rezidansta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangında bir anda her yeri sardı. Korku dolu anlar kameralara yansırken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Sarıyer​ Hacıosman’da 34 yıldır kaba inşaatı devam eden bir binada korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye​, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.Rezidansta maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

70 GÜN SONRA YİNE YANGIN​

Daha önce de bir çok defa yangının çıktığı ve 34 yıldır devam eden rezidans inşaatında en son 6 Eylül 2024 tarihinde yangın çıkmış, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Aynı inşaatta ise 70 gün sonra yeniden yangın çıktı.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.