Sarıyer'de yasak plajda denize giren 2 genç kayboldu

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda yasak olmasına rağmen denize giren 2 genç kayboldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



YASAK OLMASINA RAĞMEN GİRDİLER

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Sedat Yağız (22) ve Enes Açıkça (18) isimli gençler yasak olmasına rağmen denize girdi. Gençler denize girdikten kısa süre sonra dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Gençlere hala ulaşılamazken çalışmalar birçok ekip eşliğinde devam ediyor.