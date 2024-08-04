Şarjdaki telefon bomba gibi patladı! Ambalaj fabrikası küle döndü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 09:46 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:47
Denizli'de bir ambalaj fabrikasında şarjda bırakılan telefon, aşırı ısınma sonucu bomba gibi patladı. Alevlerin hızla kapladığı fabrika küle döndü.
Denizli'nin Merkezefendi Mahallesi Zafer Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda; şarjda bırakılan telefon, sıcaktan dolayı aşırı ısınarak patladı.
ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI
Patlamanın ardından çıkan alevler kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti ve bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı; ancak fabrika kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı