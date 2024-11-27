Şarkıcı Suavi hakkında 'çevre katliamı' iddiası: Villa sitesi için 80 ağacı kestirdiği öne sürüldü!

27 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 14:34

Akbelen Ormanı için çevreci açıklamalarıyla bilinen şarkıcı Suavi'nin, Bodrum’da 80 ağacı keserek lüks villa sitesi inşa ettirdiği öne sürüldü.

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Muğla​ Akbelen Ormanı’nın korunması için 2023 yılında sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulunan şarkıcı "Suavi"sahne ismiyle bilinen Mehmet Suavi Saygan, Bodrum​ Yakaköy’deki 2.742 metrekarelik arazisinde lüks villa sitesi inşa etmek için 80 ağacı kestirdiği iddialarıyla gündemde.

DSİ GÖRÜŞÜ ALINMADAN RUHSAT VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre Suavi’nin Bodrum’daki arazisi için hazırladığı proje 2023 yılında gerekli izinleri aldı ve inşaat başladı. Üstelik araziden geçen dere yatağına rağmen planlama aşamasında Devlet Su İşleri’nden (DSİ) görüş alınmadığı öne sürüldü. İnşaat sırasında 80 ağaç kesilirken, bitişikteki park alanındaki ağaçların da yok edildiği iddiası tepki çekti.

AĞAÇ KESMEKTEN CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞ

Habere göre kaba inşaatı tamamlanan projede, 8 lüks villa yer alıyor. Park alanındaki ağaçların kesildiği tespit edilince cezai işlem başlatıldığı belirtildi.

Haberde inşaat girişiminin Suavi’nin çevreci açıklamalarıyla çelişen bir durum olduğu yorumu yapıldı. Suavi, Akbelen Ormanı​ ile ilgili paylaşımında, "Ormanları katleden ve doğayı yok eden yağmacılar, vatana ihanet ediyorsunuz!" ifadelerini kullanarak çevre duyarlılığı mesajı vermişti.