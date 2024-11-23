Tedavisi devam eden şarkıcı Şimal'den hayranlarını üzen paylaşım! 'İyi değilim, yoruldum artık'

23 Kasım 2024 14:20 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:30

Uzun süredir tedavi göre ünlü şarkıcı Şimal'den yeni paylaşım geldi. Zor günler geçiren sanatçı, 'Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık' diyerek takipçilerini merak ettirdiği için özür diledi.

Şarkıcı Şimal son halini paylaştı, takipçilerini uyardı: Bunu 2 kez yaşamış biri olarak söylüyorum

Şarkıcı Şimal son halini paylaştı, takipçilerini uyardı: Bunu 2 kez yaşamış biri olarak söylüyorum

Şarkıcı Simal'in kanseri metastaz yaptı: Bir kez daha saçlarını kazıdı

Şarkıcı Simal'in kanseri metastaz yaptı: Bir kez daha saçlarını kazıdı

2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı​ Şimal​, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

KANSER TEDAVİSİ​ GÖRÜYOR

Hastalığının beyin zarına mesastaz yaptığını açıklayan şarkıcı Şimal'in tedavisi sürüyor. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam eden ünlü isim, son paylaşımıyla gündem oldu. Zor zamanlardan geçtiğini duyuran Şimal, takipçilerine haber vermediği için özür diledi.

"YEMEK YİYEMİYORUM, SÜREKLİ UYUYORUM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim yoruldum artık sanıyorum. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IM YAŞATMASIN BU ACILARI"

Öte yandan kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı, birkaç hafta önce kendisine gelen bazı yorumları ifşa etmişti. Bir sosyal medya kullanıcısının kendisine yazdığı "Mumya", "Öldün mü ki" gibi yorumları paylaşan Şimal, "Yorumlara bakın çok üzülüyorum size. Allah'ım yaşatmasın bu acıları" ifadelerini kullanmıştı.