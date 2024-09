Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'i üzen yorum! Cevabıyla herkesi duygulandırdı

07 Eylül 2024 13:18 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 13:19

Uzun süre gördüğü kanser tedavisinden kurtulan şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ay beyninde tespit edilen tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde tekrar kanserinin metastaz yaptığını söyleyen Şimal, evini paylaştığı videoya yapılan yorumla büyük üzüntü yaşadı.

Şarkıcı Şimal, uzun süre mücadele ettiği kanseri yendiğini gözyaşları içinde duyurmuştu. Kanser tedavisinin bitmesi sonrası beynindeki tümör nedeniyle sayısız ameliyat olan Şimal, sosyal medya hesabından kötü haberi geçtiğimiz hafta duyurdu. Ünlü şarkıcı, kanserin beyin zarına metastaz yaptığını duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Son olarak şarkıcı, takipçilerinden gelen yoruma verdiği cevapla hüzünlendirdi.

ŞARKICI ŞİMAL'İ ÜZEN YORUM

Evinden video paylaşan şarkıcı kuşları sesleri içindeki videosunu, “Rabbim evimize, sağlık, huzur, mutluluk yağdır. Çok çok amin” notunu düştü. Videosuna "Ne güzel havuzlu evde oturuyorsun" şeklinde yorumlar gelen şarkıcı Şimal, üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

Gelen yorumlara cevap veren şarkıcı Şimal, "Ah be arkadaşlar ben o havuza hiç giremedim. Allah her şeyden önce sağlık versin ki, gördüklerimizi yaşamayı, tatmayı nasip etsin. Unutmayın gerçekten önce sağlık her şey boş..." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"AİLE OLARAK YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü haber veren şarkıcı Şimal, "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat Dm kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin! " dedi.