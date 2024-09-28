Şarkıcı Şimal son halini paylaştı, takipçilerini uyardı: Bunu 2 kez yaşamış biri olarak söylüyorum

28 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:21

Hastalığı nükseden ve ışın tedavisi alan şarkıcı Şimal son halini paylaştı. Şarkıcı Şimal takipçilerine seslenerek baş ağrısı olanları uyardı. Hastalığı metastaz yapan Şimal, saçlarını kazıtmıştı.

Şarkıcı Simal'in kanseri metastaz yaptı: Bir kez daha saçlarını kazıdı

Şarkıcı Simal'in kanseri metastaz yaptı: Bir kez daha saçlarını kazıdı

Uzun süredir hastalıklarla savaşan Şarkıcı Şimal tedaviden sonraki son halini paylaştı. 2022 yılında meme kanserini yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Şimal bu kez hastalığın metastaz yapmasıyla zor günler yaşıyor. Şarkıcı aldığı ışın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı.

Dışarı çıkarken fazlaca fondöten uyguladığını söyleyen Şimal, onun bile yetmediğini belirterek, 'Paris' filtrsiyle bu kadar kapadı. Allah büyük ya buna da şükür." dedi.

''HASTALIKLA DALGA GEÇİYORUZ''

Şimal paylaşımında, "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın" ifadelerini kullandı.

''BENİ ÖRNEK ALDILAR, AİLEMİZ BÜYÜDÜ''

Şarkıcı paylaşımının devamında "Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta, benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü." ifadelerine yer verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Şimal sözlerini "Sizlere örnek olmak, farkındalık oluşturmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de, ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu 'Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı' oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum" diyerek noktaladı.