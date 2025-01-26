Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hatta! 6 gezegenin hizalanması görüntülendi

26 Ocak 2025 01:18 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 01:20

Amanos Dağları’nın zirvesinde gökyüzü, Satürn’den Mars’a kadar 6 gezegenin büyüleyici dansına sahne oldu. Yıllar sonra gerçekleşen bu eşsiz hizalanma, geceyi görsel bir şölene dönüştürdü.

Hatay’ın zirvesinde yer alan Amanos Dağları, 6 gezegenin yan yana hizalanmasıyla eşsiz bir görsel şölen sundu.

Yıllar sonra ilk kez,Satürn​, Venüs, Neptün, Uranüs​, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalanarak nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Bu astronomik olay, Amanos Dağları’nın zirvesindeki Ispatan Yaylası’nda gözlemlendi.

Doğanın bu benzersiz anı, gökyüzü meraklılarını büyüledi ve izleyenleri mest etti. Amanos Dağları’nın huzurlu atmosferi, gezegenlerin bu sıra dışı buluşmasıyla unutulmaz bir görsel deneyime dönüştü.