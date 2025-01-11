Savcı adayı otelde ölü bulundu! İntihar sonrası bulanan notla harekete geçildi

11 Ocak 2025 01:59 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 02:25

Adana Adliyesi’nde savcı adayı olarak görev yapan M.C.Y, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası intihar etti. Savcı adayının açıklamaları ve otelde yaşanan durumun detayları merak konusu oldu. Olayla ilgili soruşturma başladı.

Adana​ Adliyesi’nde savcı adayı olarak görev yapan M.C.Y, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Y., adliyede mobbinge uğradığını ve bu durumla ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını not düştü.

Edinilen bilgiye göre, kentteki bir otelde konaklayan M.C.Y’den uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otel odasına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren sağlık ekipleri, M.C.Y’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı adayının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. M.C.Y’nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

MOBBİNGE UĞRADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Paylaşımda Y. bazı hakim ve savcıların kendisine yönelik baskıcı tutumlarını dile getirerek, bu durumla ilgili hukuki süreç başlatmak için Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki bazı isimlerle görüştüğünü, ancak bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Paylaşımında, yaşadığı durumu yargı camiasının geneline mal etmediğini ifade eden Yalman, kaliteli ve yetkin hukukçuların da olduğunu vurguladı. Yalman, hakkının yerde bırakılmaması temennisinde bulunarak, Türk yargısına duyduğu saygıyı dile getirdi ve helallik isteyerek mesajını sonlandırdı.