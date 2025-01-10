Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Son dakika | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Editör: Merve Yaz / Kaynak: HaberGlobal
10 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:02

Son dakika haberi: Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde izdiham yaşandı. Ünlü bir restoran sahibinin sosyal medya platformu TikTok'ta 'yemek ziyafeti' vereceğini duyurmasının ardından çok sayıda kişi camiye akın etti. Kalabalık nedeniyle yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Son dakika haberine göre, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde izdiham yaşandı. Alrabiaa'nın haberine göre, Suriye'de tanınmış bir restoran sahibi, sosyal medya platformu TikTok'ta 'yemek ziyafeti' vereceğini duyurdu. Çok sayıda kişi Emevi Camii'ne akın etti. Kalabalık nedeniyle yaşanan izdihamda bayılanlar oldu. 

Son dakika | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Orta Doğu'dan yayın yapan youm7'nin haberine göre, izdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: HaberGlobal

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...