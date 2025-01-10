Son dakika | Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var

10 Ocak 2025 14:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:02

Son dakika haberi: Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde izdiham yaşandı. Ünlü bir restoran sahibinin sosyal medya platformu TikTok'ta 'yemek ziyafeti' vereceğini duyurmasının ardından çok sayıda kişi camiye akın etti. Kalabalık nedeniyle yaşanan izdihamda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Son dakika haberine göre, Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan tarihi Emevi Camii’nde izdiham yaşandı. Alrabiaa'nın haberine göre, Suriye'de tanınmış bir restoran sahibi, sosyal medya platformu TikTok'ta 'yemek ziyafeti' vereceğini duyurdu. Çok sayıda kişi Emevi Camii'ne akın etti. Kalabalık nedeniyle yaşanan izdihamda bayılanlar oldu.

Orta Doğu'dan yayın yapan youm7'nin haberine göre, izdihamda biri çocuk en az 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.