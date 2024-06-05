Savcılık Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaret yağdıran kadın için harekete geçti
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Haziran 2024 21:29 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 21:41
Sapanca'da başörtülü kadınlara hakaretler yağdıran kadının infial uyandıran görüntüleri sonrası savcılık hareke geçti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı