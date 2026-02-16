Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Savcılıktan düşen Libya uçağı ile ilgili açıklama! Ortak soruşturma sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik başlatılan soruşturmada iki ülkenin uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yaptığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Savcılıktan düşen Libya uçağı ile ilgili açıklama! Ortak soruşturma sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 12:35

Cumhuriyet Başsavcılığı, makamlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldığını açıkladı. Kaza kırım raporunun ise henüz dosyaya sunulmadığı bildirildi.

Esenboğa Havalimanı’ndan 23 Aralık 2025’te yerel saatle 20.17’de kalkış yapan ve saat 20.38’de radarlardan kaybolduğu belirtilen uçağın Haymana’da düştüğü olaya ilişkin yürütülen sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığında görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldığı, her iki tarafta yürütülen soruşturmalarda gelinen aşamaların karşılıklı olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza kırım raporunun henüz soruşturma dosyasına sunulmadığı, soruşturma işlemlerinin çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı yeniden mi başlayacak? Nuri Baba karakterini oynaması için görüşülen oyuncular belli oldu
Dört ilde operasyon! DEAŞ'ın İnterpol tarafından aranan sözde 7 yöneticisi yakalandı
Eşini vahşice katletti, intihara kalkıştı! Mahkemedeki ifadesi dehşete düşürdü
ETİKETLER
#uçak kazası
#libya
#soruşturma
#Bilgi Paylaşımı
#Ankara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.