Savunma Sanayi ihracatında Türkiye dönemi! Dünyanın gözü Türk sahasında

23 Temmuz 2024 14:28 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:53

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Savunma Sanayii alanında en dikkat çeken ülkelerin başında geliyor.

Özellikle uluslararası alanlarda düzenlenen savunma ve havacılık buluşmalarında da gözle görülür bir şekilde, Türkiye’nin bu konuda ne kadar uzun bir yol kat ettiği gözüküyor.

Geçtiğimiz günlerde Yunan bakanın ‘Türkiye Savunma Sanayii alanında gelişmedi’ demesi üzerine son 20 yılda yapılanlara göz attık.

SAVUNMA SANAYİİ'DE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ SONUÇLARINI GÖSTERDİ

Geçmişimizden ilham ve ders alarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğimiz Savunma ve Havacılık alanında ‘Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye’ hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yıllar önce başlatılan ‘Milli teknoloji hamlesi’ meyvelerini vermeye başladı.

2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz Savunma Sanayii alanında yüzde 20 seviyelerine kadar düşürdük. 2004 yılında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan MGK toplantısı sırasında yurtdışından verilen siparişlerin iptalini isteyerek yerli ve milli mühendislere yatırım yapılmasını istemişti.

O güne kadar yapılan tüm projeler siyasi ve bürokrasi engeline takılırken, artık yürütmenin başındaki isim yerli çalışmalara tam destek veriyordu. Türkiye’nin her büyük atılımında karşısına bir şekilde engel olarak çıkartılan bahanelerden dolayı, bir türlü istediği seviyeye ulaşamamış ve projelerini devam ettirememişti.

Dönemin hükümeti, Başbakan Erdoğan yönetiminde Savunma Sanayii alanında yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi için büyük çaba sarf etmiş ve dışardan alınan ürünlerin iptali için çalışmalara başlamıştı.

TÜRKİYE ENGELLERİ TEK TEK YIKTI

Tayyip Erdoğan’ın bu kararı yurt dışında da ses getirmiş ve ülkemiz baskı altına alınmaya çalışılmıştı. İsrail’den alınan insansız hava araçları heronların alımı noktasında bir iptal söz konusu olmamasına rağmen, heronların ülkemize gelişi engellenmiş ve elimizde olan heronların sistemlerinde de sürekli yazılımsal sorunlar yaşanmaya başlamıştı.

Hükümetin bütçe toplantılarında en fazla payı Savunma Sanayisi almaya başlamıştı. O dönemlerde ‘neden bütçe bu alana aktarılıyor’ diyen milletvekilleri dahi olmuştu. Ayrılan bütçelerin hedefi ‘Milli teknoloji hamlesi’ projesinin geliştirilmesiydi. 2002 yılında savunma bütçesi 5,5 milyar dolarken bugün ise 85 milyarlık proje hacmine ulaştı. Savunma ürünlerini ihraç etme noktasında ise 2002 yılında 248 milyon dolarken bugün 5 milyar doları aşmış durumda.

Savunma ve Havacılık alanında adeta yeni bir çığır açan Türkiye toplamda 1000 üründen fazla projeyle çalışmalarını sürdürüyor. 2002 yılında sadece 62 proje üzerinde çalışan Türkiye’nin savunma projeleri NATO ülkelerine dahi ihraç ediliyor.

MODERN, MİLLİ VE YERLİ

‘Milli teknoloji hamlesi’ projesiyle birlikte ‘Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye’ olma yolunda, siyasi otoriteyi de arkasında hissederek geleceğe emin adımlarla ilerleyen mühendis ve iş adamlarımız çok önemli ürünler geliştirdi.

5. Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN

İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar Kızılelma

TUSAŞ ANKA

Bayraktar AKINCI

ALTAY TANKI

ATAK Helikopteri

GÖKBEY Helikopteri

TCG Anadolu Gemisi

Yerli üretim silahlar

Hem havada hem karada hem de denizde milli ve yerli şekilde üretip geliştirdiğimiz ürünler diğer ülkelerin de dikkatini çekti. İhracat rakamlarımıza baktığımızda da en büyük gelir Savunma Sanayii ürünlerinden geldi.