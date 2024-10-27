Savunma Sanayii alanında kullanılan her ürün millileşiyor! Yerli ürünlere yerli yağlar

27 Ekim 2024 14:56 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 14:56

Son dönemde savunma sanayine yönelik yatırımları ile dikkat çeken madeni yağ üreticisi Koçak Speedol, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da TCDD, BMC ve Sarsılmaz Silah ile üç ayrı anlaşma imzaladı. Anlaşma ile bu üç firma da bazı ürünlerinde Koçak Speedol tarafından üretilen yerli ve milli madeni yağları kullanacak. Koçak Speedol Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Koçak; Türkiye'nin savunma sanayi alanında yerli ve millileşmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, bundan sonra da savunma sanayine yönelik yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Savunma sanayi paydaşlarını bir araya getiren Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO​'da önemli iş anlaşmaları imzalanırken, madeni yağ üreticisi Koçak Speedol da fuarda TCDD Taşımacılık, BMC Power ve Sarsılmaz Silahla yaptığı anlaşmalarının imza törenlerini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen ürünlerde, kullanılan tüm parçaların milli ve yerli olması hedefleniyor. Bu kapsamda, geliştirilen savunma sanayii ürünlerinde kullanılan yağların da yerli markalarımızdan tedarik edilmesi için adımlar atıldı.

SAVUNMA SANAYİİNDE KULLANILAN TÜM ÜRÜNLER YERLİ OLACAK

Yapılan anlaşmaları değerlendiren Koçak Speedol Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Koçak, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesine paralel olarak madeni yağ gibi yardımcı ürünlere ihtiyacın da çok arttığını söyledi.

TCDD, BMC Power ve Sarsılmaz Silah tarafından kendilerinden yurt dışı ikameli bazı ürünleri geliştirme konusunda çalışmalar istendiğini belirten Koçak, "Ar-Ge laboratuvarlarımızda gerekli çalışmaları ve geliştirmeleri yaptık. Üzerine tüm test süreçlerini bitirip onaylattıktan sonra Saha Expo Fuarı’nda iş birliği anlaşmalarıyla son damgamızı vurduk. Savunma sanayinde bu tip ürünlerin yerlileşmesini çok önemsiyoruz. Aynı zamanda ithal ikamenin önüne geçerek dışarıya giden dövizin ülkemizde kalmasını sağlıyoruz. Savunma sanayi gibi stratejik bir sektörde atılan her yerli ve milli adım, ülkemizin kalkınmasına yapılan önemli bir yatırımdır." dedi.

YENİ FABRİKA İLE İHRACAT ARTACAK

Teknolojilerini ve üretim süreçlerini devamlı yenilediklerini ve önümüzdeki dönemde daha gelişmiş ürünleri ortaya çıkaracaklarını kaydeden Koçak, şöyle devam etti:

"Biz Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere uzun yıllardır savunma sanayi ile çalışıyoruz. Gemilerden tanklara, uçaklardan her türlü silaha kadar hepsinin yağ tedariğini yapabiliyoruz. Savunmanın payı toplam ciromuz içerisinde yüzde 20'lere yaklaştı. Bu alandaki yatırımlarımızı artırıp Türkiye'nin yurt dışından aldığı ürünler nedeniyle oluşan döviz kaybını azaltmanın yanında yurt dışı pazarına açılıp ihracatımızı da büyütmek istiyoruz. Dünya ekonomisindeki yavaşlamaya rağmen ihracatımızı bir önceki seneye göre yüzde 10 oranında artırmayı başardık."

Savunma sanayinin yıldızının yeni yeni parladığını ve geçmişteki çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Koçak, "Savunma sanayinde kullanılan yağlar son derece teknolojik ürünler ve ciddi yatırım gerektiriyor. Gebze'deki fabrikamızdan sonra Düzce'ye de 50 bin metrekarelik yeni bir fabrika kuruyoruz. 14 bin metrekarelik inşaatı bitti, şimdi makinelerin gelmelerini bekliyoruz. Yıl sonuna doğru üretime başlarız diye düşünüyorum. Bu tesisle ihracatımızı daha artırmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara'da da yine ihracata yönelik bir tesis açacağız." dedi.

YAPILAN ANLAŞMALAR NELERİ İÇERİYOR?

Koçak'ın verdiği bilgiye göre SAHA EXPO'da yapılan üç anlaşmanın kapsamları şöyle:

"TCDD ile yapılan anlaşma uyarınca, demiryolu ağının ray ve tekerleklerini koruyarak ömrünü uzatmak ve demiryolu araçlarının performansını artırmak amacıyla Türkiye'nin ilk yerli Grafitli Sentetik Boden Yağı kullanılacak. Bu ürünün ülkemizde yerli olarak geliştirilmesi, yalnızca dışa bağımlılığı azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda demiryolu sektörüne büyük bir katma değer sağlayacak.

BMC Power ile yapılan anlaşma kapsamında Türk mühendisleri tarafından tasarlanarak geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk seri üretim yerli ve milli tank motoru olan TUNA'da, yine Speedol tarafından geliştirilen SpeedPower 4S Motor Oil HP400 yağı kullanılacak. Bu yağın yerli üretimle temin edilmesi, bir üründe daha dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak, temin süresinin azalmasıyla zaman tasarrufu sağlayacak.

Türkiye'nin en büyük silah üreticisi Sarsılmaz Silah ile yapılan anlaşma da, Sarsılmaz tarafından üretilen Türkiye'nin yerli ve milli SSB özgün ürünü MPT-76 piyade tüfeğinde, şimdiye kadar ithal olarak temin edilen temizleme ve koruma amaçlı silah yağının kullanılmasını kapsıyor. Bu ürüne Nato Stok Numarasının alınmış olması, ihracat için de önemli bir potansiyel barındırıyor."