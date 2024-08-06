Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor!

06 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:04

Savunma Sanayii alanında son 15 senede gerçekleştirilen adımlar sonucunda Türkiye'nin geldiği nokta tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen Savunma Sanayii projeleri, Türkiye’nin ihracat gelirlerinde de rekor kırmaya devam ediyor. Savunma Sanayii alanında en dikkat çeken ülkelerin başında gelen Türkiye, yaptığı başarılı projelerle bu alanda adeta çağ atlamış durumda.

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrasında da yeni ve kritik adımların atılacağı bekleniyor. Son olarak ocak ayında toplanan heyet, 7 ay sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin gündeminde, her geçen zamanda rekor kıran ihracat rakamlarının geliştirilmesi olacak. Yerli ve Milli ürünlerin artması ve üretilmekte olan ürünlerimizin de geliştirilmesi konusunda yeni adımların konuşulacağı toplantı saat 14.00'da gerçekleşecek.

Türkiye, 2023 yılında 185 ülkeye 230 farklı kalemde savunma sanayii ürünü ihraç ederek 5 buçuk milyar dolar gelir etti. 2024 yılının sonunda ise bu rakamın 7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörü, mayıs ayında ihracat rekoru kırdı. 2024 Mayıs ayında 876.046 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk beş ayında ise 2 milyar 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

2024 yılının ilk beş ayında yapılan ihracat rakamları ise şu şekildeydi:

OCAK: 330 milyon 244 bin dolar

ŞUBAT: 301 milyon 661 bin dolar

MART: 358 milyon 293 bin dolar

NİSAN: 350 milyon 578 bin dolar

MAYIS: 876 milyon dolar