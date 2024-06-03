Savunma Sanayiinden yeni bir rekor! Tarihin en büyük ihracatı

03 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 14:47

Türkiye'de son 20 yılda yapılan Savunma ve Havacılık sanayii yatırımları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Hava, deniz ve kara araçları olmak üzere neredeyse her alanda başlatılan 'Milli teknoloji hamlesi' hedefleri sonucunda, milyarları aşan ihracat rekorları kırılıyor.

SEKTÖR TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACATI YAPILDI

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, mayıs ayında ihracat rekoru kırdı. 2024 Mayıs ayında 876.046 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2024 yılının ilk beş ayında ise 2 milyar 215 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SSB Başkanı Haluk Görgün:

"Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatımız mayıs ayı itibariyle 876 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam sektör tarihimizde bir ayda yapılan en büyük ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre %9'luk bir artış göstererek 2.215 Milyar $ olarak gerçekleşti. Rekor seviyedeki yüksek teknoloji ihracatımızla sektörümüzde sadece sürdürülebilir büyüme elde etmiyor aynı zamanda 65 Dolar’ın üzerindeki kilogram başı ihracat rakamımızla ülkemizin katma değerli ihracat oranını da yukarı taşıyoruz.

İhracatınızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."