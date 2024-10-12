Savunma ve Havacılık Çalıştayı başladı! "Türk Savunma Sanayii dünyada söz sahibi olacak..."

12 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 11:30

Savunma ve Havacılık sektöründe alt yüklenici ve tedarik yönetimi Çalıştayı başladı. Dün başlayan Çalıştay kapsamında; Alt yüklenicilerin beklentileri ve talepleri alınacak, sürdürülebilirlikleri için yürütülmesi gereken çalışmalar irdelenecek, ortaklaşa karar verilecek konulara ve sorunlara ilişkin çözümler geliştirilecek, iş planlamaları yapılacak ve görev dağılımları netleştirilecek.

Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı, sektör temsilcilerinin katılımıyla, 11-13 Ekim tarihleri arasında Bursa’da gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Savunma Sanayii​ yatırımları ve çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle yerli ve milli teknoloji ile askeri gücüne güç katmak isteyen Türkiye, alt yüklenicilerinde milli ve yerli olması için girişimlerini başlattı.

Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün başkanlığında başlatılan Çalıştayın ilk gününde önemli açıklamalar gerçekleştirildi.

Dün başlayan Çalıştay kapsamında; alt yüklenicilerin beklentileri ve talepleri alınacak, sürdürülebilirlikleri için yürütülmesi gereken çalışmalar irdelenecek, ortaklaşa karar verilecek konulara ve sorunlara ilişkin çözümler geliştirilecek, iş planlamaları yapılacak ve görev dağılımları netleştirilecek.

Çalıştay kapsamında aynı zamanda; Savunma ve Havacılık Sanayiinde Alt Yüklenicilerin Sürdürülebilirliği Paneli, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Sanayileşme Politikaları ve Süreçleri, Alt Yüklenicilere Yönelik Verilen Destekler, Stratejik Planı ve Ar-Ge Politikaları sunumları katılımcılar ile paylaşılacak. Çalıştayın son günü olan Pazar gününde ise, ana yüklenici ve alt yüklenici firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek.

Düzenlenen Çalıştay kapsamında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, açıklamasında şunları kaydetti:

“Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı vesilesi ile Bursa’dayız. Bütünün gücünün bileşenlerden geldiğinin, tüm üretim paydaşlarının olabildiğince güçlü olması gerektiğinin farkındalığıyla, yüksek katma değer üreten alt yüklenici ve yan sanayimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz.

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ!

Bu gelişimler doğru şekilde desteklendiğinde; yerli ve millî sistem ve alt sistemlerimizle sahada gücümüze güç katmaya devam edeceğimizi biliyoruz. Zira, Türkiye’nin stratejik ürünlerinde dışa bağımlılık gibi bir lüksünün olmadığı bilincindeyiz. Bu amaçlarla, Başkanlığımız tarafından yürütülen tedarik ve sanayileşme faaliyetlerinde özgün tasarım ve geliştirme kabiliyetine sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen ve global tedarik zincirlerine entegre nitelikli bir yan sanayiinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarımız ve desteklerimiz sürüyor.

Üç gün boyunca birbirinden önemli içeriklerle Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşecek Çalıştayımızın; ülkemiz savunma sanayiinin gelişimine destek olmasını, sürdürülebilir, rekabetçi, özgün ve dünyada söz sahibi bir Türk Savunma Sanayiinin tesis edilmesi ve savunma sanayiimizin küresel rekabet gücünün artırılmasına hizmet etmesini temenni ediyorum.”