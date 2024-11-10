Saygı duruşunda hıçkıra hıçkıra ağlayan kadının görüntüleri gündem oldu!

10 Kasım 2024 15:15 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:30

Denizli'de 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde kaydedilen görüntü sosyal medyada gündeme oturdu. Saat 09.05'i gösterdiğinde herkes saygı duruşuna geçerken bir vatandaş gözyaşlarına boğuldu.

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Hasret ve özlemle geçen 86 yıl! Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ediyor

Hasret ve özlemle geçen 86 yıl! Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'ü yad ediyor

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde duygusal anlar kaydedildi. Tüm yurtta olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli'de de anıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saatler Atatürk'ün vefat ettiği dakikaları gösterdiğinde sirenler çaldı, vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Bir vatandaşın saygı duruşu esnasında gözyaşlarına boğulduğu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

SİYASİLER ATATÜRK ABİDESİNE ÇELENK SUNDU

10 Kasım programı kapsamında da Vali Ömer Faruk Coşkun ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Atatürk abidesine çelenk sundu.

Denizli'deki törenler daha sonra İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybek Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi salonunda hazırlanan Atatürk'ün Ebediyete İrtihalinin 86. Yılı Anma Programı ile devam etti.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde anma törenine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.