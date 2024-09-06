Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkmıştı! Eyüp Öğretmen'den acı haber

06 Eylül 2024 08:31 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 08:44

Ankara'da İngilizce öğretmenliği yapan Eyüp Sağlık, ders anlattığı sırada saygısızlık yapan öğrencisine "Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Ben kendisini affettim" diyerek sahip çıkmıştı. Bu hoşgörülü davranışı ile günlerce konuşulan Sağlık, üç ay önce evinin balkonunda düşmesi sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alındı. Eyüp öğretmenden 3 ay sonra acı haber geldi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan emekli öğretmen gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Eyüp Öğretmen hayatını kaybetti. Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir özel okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 60 yaşındaki Eyüp Sağlık, 2 yıl önce fenomen olmak isteyen bir öğrencisinin saygısız hareketlerine maruz kalmıştı. Sınıftaki başka bir öğrenci tarafından da kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmiş soruşturma başlatılmıştı. Yaşananlar üzerine Eyüp öğretmen "Bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Ben kendisini affettim. Bu bizim evladımız, atamayız" diyerek öğrencisine sahip çıkmış ve bu hoşgörülü tavrıyla günlerce konuşulmuştu.

EVİNİN BALKONUNDA DÜŞEREK AĞIR YARALANDI

Tüm Türkiye'nin tanıdığı Eyüp Öğretmen, yaklaşık 3 ay önce evinin balkonunda temizlik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu 3'ncü kattan düşerek ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Sağlık'ın sol kolunun işlevini yitirdiği, akciğerinde sönme olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Buradaki 3 haftalık tedavisinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledilen ve bir süre daha tedavi gören Sağlık, durumunun sürekli kötüye gitmesi ve geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden emekli öğretmen için Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yer alan Körler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Sağlık, cenazesi namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

"KIZININ DÜĞÜNÜNE YETİŞEMEDİ"

Kardeşinin, kızının düğününe çok gelmek istediğini ama sağlının müsaade etmediği söyleyen ağabey Sağlık, “Gözleri açık vefat etti. Kızının düğününe yetişemedi, göremedi. Düğünü babası olmadan yaptık. O sırada hayattaydı ama uyuyordu. Gelemedi düğüne. İyi bir insan ve öğretmendi. Mesleğinde başarılıydı. Dersinde sadece İngilizce konuştururdu. Emekli olması istenmedi başarılı olduğu için. Okul müdürü reddetti emeklilik isteğini. Ama o yorulduğunu ve ailesi ile vakit geçirmek istediğini ve istirahat etmesi gerektiğini belirterek emekli olmuştu. Tatillerde bile çalışırdı. Orada öğrencinin esas gayesi fenomen olmaktı. Orada benim kardeşim, alçak gönüllüğü ve öğretmenliğin verdiği yüksek maneviyatla ‘o çocuklar bizim çocuklarımız' diyerek sahip çıkmıştı” ifadelerini kullandı.