Schengen vizesi için büyük gün yarın! AP Türkiye için çağrı yaptı

Schengen vizesi başvurularında Türkiye’ye yönelik artan ret oranları uzun süredir kamuoyunun tepkisini çekiyor. Her yıl yüzbinlerce başvuru yapan Türk vatandaşlarının önemli bir kısmı, Avrupa hayallerine konsolosluk duvarına çarparak veda ediyor. Ancak bu kez umut verici bir gelişme yaşandı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından hazırlanan yeni Türkiye Raporu, vize süreçlerindeki aksamalara dikkat çekerek AB ülkelerine "kapasite artırma" çağrısı yaptı.

AP'DEN AÇIK MESAJ: KAYNAK ARTIRIN

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor imzasıyla hazırlanan 27 sayfalık raporda, Schengen başvurularına yönelik yaşanan sorunlara doğrudan yer verildi. Raporda, “talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılacağına dair korkuların” başvuruların reddedilmesinde etkili olduğu belirtilirken, bu gerekçelere rağmen başvuru sahiplerine daha adil bir sistemin kurulması gerektiği vurgulandı. AP, üye ülkelere "bu alana daha fazla kaynak ayırma" çağrısında bulundu.

RET ORANLARI KAYGI VERİCİ

2023 yılı istatistiklerine göre, Türkiye’den yapılan 1 milyondan fazla Schengen başvurusunun yüzde 16,1’i reddedildi. 2022’de bu oran yüzde 15,7 idi. Her iki yılda da Türkiye, Schengen başvurusunda bulunan ülkeler arasında zirvede yer aldı. Yüksek başvuru sayılarına rağmen, artan ret oranları hem vatandaşlar hem de sivil toplum kuruluşları tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

İLTİCA SAYILARI AB'Yİ ALARMA GEÇİRDİ

AP raporunun dikkat çeken bölümlerinden biri ise Schengen vizesi alıp iltica eden Türk vatandaşlarına yönelik oldu. BBC Türkçe’ye konuşan bir AB yetkilisi, 2023’te 103 bin Türk vatandaşının vizeyle AB’ye girdikten sonra iltica başvurusunda bulunduğunu aktardı. Schengen Bölgesi’ne girip çıkış yapmayan kişilerin sayısındaki artış da raporda "azımsanamayacak düzeyde" olarak tanımlandı.

VİZE MUAFİYETİ MASADA AMA ŞARTLI

Raporda, Avrupa Parlamentosu’nun vize kolaylığına yönelik destek beyanı da dikkat çekti. Özellikle ticaret ve eğitim alanındaki geçişlerde esneklik hedefleniyor. Ancak vize muafiyeti için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken altı kriterin hâlâ tamamlanmadığı vurgulandı. Terörle mücadele yasasında değişiklik, Europol ile iş birliği ve kişisel verilerin AB standartlarına uyumu gibi adımların atılması gerektiği ifade edildi.

KATILIM SÜRECİNDE NET TAVIR

Türkiye-AB ilişkilerinde yalnızca vize meselesi değil, üyelik süreci de gündemdeki yerini koruyor. Rapor, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konularında Türkiye’ye yönelik eleştirileri sürdürüyor. Avrupa Parlamentosu, “Katılım sürecinde kestirme yol yok” diyerek, AB kriterlerinden taviz verilmeyeceğini açıkça belirtiyor.

RAPOR OYLAMASI YARIN

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye yönelik hazırladığı bu kapsamlı belge, 6 Mayıs’ta Strasbourg’daki merkezde tartışılacak, yarın (7 Mayıs) oylanarak son halini alacak. Bu kritik oylama, Schengen sistemine umutla bakan milyonlarca Türk vatandaşının gözünü çevirdiği bir tarih olacak.