Şebeke suyu köpüklendi, halk panikte! Valilikten açıklama geldi: 'Sakın içmeyin'

31 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:13

Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin ilk analiz sonuçlarını paylaştı. Buna göre şebeke suyunun sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiğini bildirildi.

Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken İl Sağlık Müdürlüğünce sudan alınan numuneler analiz edildi.

İlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SONUÇLAR AÇIKLANANA KADAR İÇME SUYU TÜKETİLMEMELİ"

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir.

Ancak kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

3 BELEDİYE ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARILDI

Yalova Valiliği’nden alınan bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı üzerine, il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali üzerine, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.