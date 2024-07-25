Seçil Erzan'a bir dava daha! 2 ismi tefecilikle suçladı

25 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 15:38

Yüksek karlı özel fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcuları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Erzan, müşteki şüpheliler Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan'ı fona dahil ederek para aktarmaya ikna etti.

MÜŞTERİLERDEN ÖDÜNÇ PARA ALDI

Erzan'ın Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığı ancak ilerleyen süreçte tarafların arasındaki ilişkinin bankacı - müşteri ilişkisi ötesine geçtiği, Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ve Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı da kaydedildi.

"10 MİLYON LİRA PARA ALDIM, 14 MİLYON LİRA GERİ ÖDEDİM"

Şüpheli Erzan'ın ifadesine yer verilen iddianamede, ‘'Süleyman Aslan büyük bir tefecidir, benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Ondan ‘Moci' ile birlikte gidip 10 milyon lira para aldım. 14 milyon lira para olacak şekilde geri ödedim. Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu'' dediği aktarıldı. İddianamede, müşteki şüpheli Haghani'nin ifadesine göre Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığı, parayı aldıktan sonra Haghani'nin bu parayı Erzan'ın evine götürüp bizzat kendisinin bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar teslim ettiğini ancak 200 bin dolar olan anaparasını almadığını söylediği kaydedildi.

TEFECİLİK YAPTIKLARI AKTARILDI

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheli Aslan'ın birden çok kez yüklü miktarlarda parayı Erzan'a verdiğini söylediği, sonuç olarak Aslan ile Haghani'nin ayrı ayrı ‘tefecilik' suçunu işlediğinin değerlendirildiği belirtildi.

ERZAN'A BİR ŞOK DAHA

Hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan'ın ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplamda 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

2 KİŞİYE 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede ayrıca, müşteki şüpheliler Süleyman Aslan ile Mojtaba Haghani'nin ise ‘tefecilik' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Konuya ilişkin yargılama 4 Ekim tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.