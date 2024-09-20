Seçil Erzan bir kez daha hakim karşısında! Fatih Terim itirafı geldi: "Aramızdaki abi-kardeş ilişkisinden ötürü..."

20 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:10

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim gibi birçok ünlü ismin aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan davası İstanbul'da sürüyor. Mahkemede iddiaları cevaplayan Seçil Erzan'dan Fatih Terim itirafı geldi. Erzan, Fatih Terim'den aldığı parayı ne yaptığını söyledi.

Denizbank​'ın eski şube müdürü seçil erzan​'ın, "Fatih Terim Fonu" adı altında milyonlarca liralık dolandırıcılık​ yaptığı iddiasıyla 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki açılan dava bugüne ertelenmişti. Seçil Erzan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Tarafların avukatları da duruşmaya katıldı. Seçil Erzan’a Fatih Terim’in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifade hatırlatıldı ve "Fatih Terim’den elden para aldınız mı?" sorusu yöneltildi.

"ARAMIZDAKİ ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİNDEN ÖTÜRÜ..."

Fatih Terim​'den fon adı altında para almadığını, sadece dostane ilişkileri nedeniyle Terim'in, kendisine 300 bin ve 400 bin dolar verdiğini belirten Seçil Erzan, "Bu parayı 'Bozcaada’da ev al, arsa al, hisse senedi al sat' diye verdi. Ben de yaparım dedim ama yapamadım. Euro Bond işleminden zarar etmişti ve bankaya çok kızgındı. Parasını çekmeyi düşünüyordu. Aramızdaki abi-kardeş ilişkisinden ötürü bu 700 bin doların getirisi olarak kendisine dönem dönem ödemeler yaptım" ifadelerini kullandı.

"700 BİN DOLARIN FAİZİ OLARAK ÖDEMELER YAPTIM"

"Fatih Terim'den aldığı parayı ne yaptın?" sorusa Seçil Erzan, "Ben Fatih Terim’e hiçbir zaman hayır diyemedim. Ama benden zorla bir şey istemedi. 'Paramız var mı Seçil?' dediğinde de bana verdiği 700 bin doların faizi olarak ödemeler yaptım. O sabah beni şubeden Rüya Sağır aradığında ruh halim berbattı. Hocanın son durumu görmek istediğini söyleyince ben de ona ödemek istediğim faizi yazdırmıştım. 5 milyon dolar deseydim öyle mi olacaktı yani?" ifadeleriyle cevap verdi.