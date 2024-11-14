Seçil Erzan'dan mahkeme başkanına mektup: 'Mağdurum' deyip tahliyesini istedi

14 Kasım 2024 07:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:43

Futbol dünyasından ünlü isimleri yüksek karlı özel fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Erzan, yarın çıkacağı duruşma öncesinde mahkeme başkanına 27 sayfalık mektup gönderdi. Yaşadıklarınu tek tek anlatan Seçil Erzan'ın mektubu duruşma zaptına girdi. İşte detaylar...

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Futbol dünyasını sarsan yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim​, Arda Turan​, Fernando Muslera​ ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan​ ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yarın hakim karşısına çıkacak olan Erzan duruşma öncesi mahkeme başkanına 27 sayfalık bir mektup gönderdi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşma zaptına giren mektupta Erzan; kimseyi kandırmadığını, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizini aldıklarını, gelinen durumda kendisinden şikayetçi olan herkesin haksız zenginleştiğini ama kendisinin hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

ARDA TURAN​'I SUÇLADI

Erzan, mektubunda Arda Turan için şu ifadeleri kullandı: "Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır" dedi.

Erzan, Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır" ifadelerini kullandı.

Erzan, Denizbank'ın kendisini haksız şekilde tutuklattığını öne sürerek, "Denizbank kendi ihmalini ortadan kaldırmak için; 'onlar tefeci, Seçil de dolandırıcı olsun biz kusursuzuz' amacı ile beni tutuklatmıştır" iddiasında bulundu.