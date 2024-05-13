Seçim sonucu ortaya çıkan tabloda dikkat çeken detay!

13 May 2024 14:42 - Güncelleme : 13 May 2024 14:44

31 Mart yerel seçim sonucunda Türkiye’de birçok kentte sürpriz yaşanarak 81 şehirden 29’u el değiştirdi. Areda araştırma şirketi Tgrthaber.com için yaptığı özel araştırmada, İl ve İlçelerde değişen yönetimlerin, vatandaşların nazarında güvensizlik oluşturdu mu yoksa oluşturmadı mı sorusuna cevap aradı. ‘Toplumsal Nabız’ başlığıyla 3764 kişi ile yapılan araştırma sonucunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

SEÇİMLER İLE GÜVEN DUYGUSU ARASINDA İLİŞKİ OLDU MU?

Areda araştırma şirketinin sosyometre araştırması, seçim sonuçları ile güven duygusu arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre, seçim sonrasında ‘Güvenlik endişem arttı’ diyenlerin oranı yüzde 26,2, olarak çıkarken ‘Güvenlik endişem azaldı’ diyenlerin oranı ise yüzde 21,3 olarak çıktı. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 52,5’ ise güvenlik konusunda herhangi bir duygu değişikliği yaşamadım cevabını verdi.

Araştırmanın detayları ise şöyle devam etti:

“31 Mart yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo toplumdaki güven düzeyine nasıl yansımaktadır? Sosyometre’nin cevabını aradığı sorulardan biri bu olmuştur. Seçimler ile güven duygusu arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanabilir kuşkusuz. Ancak unutmamak gerekir ki, seçimler sonucunda ülkenin milli politikalarında hükümetlere bağlı olarak değişiklikler yaşanabilmektedir. 31 Mart seçimleri yerel düzeyde bir seçim olup ulusal politikalarla bağlantılı olmasa bile belediye yönetiminin kimin elinde olduğu toplumsal güven açısından önemlidir.

Zira güven sadece ulusal bağımsızlık yönündeki milli politikalarla bağlantılı olmayıp aynı zamanda kent yaşamının, çevrenin, yaşanan konutların güvenilir hale getirilmesi önemlidir. Bu da belediyelerin yükümlülüğü altında olan bir husustur. Araştırmada bu yönde herhangi bir telkinde veya çağrışımda bulunmaksızın seçimlerin toplumun güven duygusunu nasıl etkilediği sorgulaması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre seçimlerden sonra güven duygusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı toplumun yarısından fazladır. Bu da yüzde 52,5’e tekabül etmektedir. Öte yandan katılımcıların yüzde 26,2’si güvenlik endişesinin arttığını belirtirken, yüzde 21,3’ü güvenlik endişesinin azaldığını ifade etmektedir.”

Areda araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri sonrasında vatandaşlara yönelttiği soruyu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tercihlerine göre ayırdığında ise yine dikkat çekici rakamlar ortaya çıktı.

“Seçimlerden sonra güven duygunuzda bir değişiklik oldu mu? Olduysa hangi yönde oldu?” Sorusunun cevaplarını 14 Mayıs seçim tercihlerine göre analiz eden araştırma şirketinin sonuçları, AK Parti’ye oy veren vatandaşların yüzde 35.8’i ‘Güvenlik endişem arttı’ CHP’ye oy veren vatandaşların ise yüzde 12,1’i ‘Güvenlik endişem arttı’ olarak görüldü.

Araştırma sonuçlarının detayları ise şöyle yansıdı:

“Tüm parti tabanlarının çoğunluğu seçimler sonrasında güvenlik duygusunda bir değişiklik olmadığını belirtmektedirler. Ancak güvenlik duygusunu belirtenler üzerinden analiz yapıldığında iktidar yanlısı seçmen ile muhalefet yanlısı seçmenin tutumu arasında net bir farklılığın olduğu görülür. İktidarı destekleyen seçmenin önemli bir kısmı seçimler sonrasında güvenlik endişesinde bir artma olduğunu belirtmektedir. Bu düşünceyi dile getirenlerin AK Partililerdeki oranı yüzde 35,8, MHP’lilerdeki oranı ise yüzde 46,7’dir. Buna karşın muhalefet blokunu oluşturan partileri destekleyen seçmenler seçimler sonrasında güvenlik endişelerinde bir azalma meydana geldiğini belirtmektedirler. Bu duyguyu dile getirenlerin CHP’deki oranı yüzde 44,8 düzeyinde iken DEM Partililerde yüzde 26,1 düzeyindedir. DEM Partisi kayyumda olan il ve ilçe belediyelerini kazanmış olmasına rağmen DEM’lilerin CHP’liler kadar güven duygusuna sahip olmaması dikkat çekici bir bulgu olarak kaydedilmelidir.”