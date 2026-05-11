Sedef Güler cinayeti davasında karar açıklandı!

İstanbul'da, denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan 24 yaşındaki Sedef Güler'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sedef Güler cinayeti davasında karar açıklandı!
Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, 1 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığı ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan İddianamede Fırat Baykara ve Yavuz Güngör'ün 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın ise Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istenmişti.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti.

Geçtiğimiz duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamış ve sanıklar Fırat Baykara ile Yavuz Güngör hakkında, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.

