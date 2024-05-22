Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişikliğe açıklama geldi

22 May 2024 09:32 - Güncelleme : 22 May 2024 09:34

Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gece yarısı gelen karar sonrası, Türkiye'nin neden Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde değişikliğe gittiği merak konusu oldu. Seferberlik ve Savaş Hali konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin sebeplerini sizin için araştırdık.

MSB KAYNAKLARI SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Yeni Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin sebebini sorduğumuz MSB kaynaklarımız, uygulamanın "Mutat" olduğunu ifade etti. Yönetmelikte yapılan değişikliğin, "Türkiye savaşa hazırlanıyor?" seklinde yorumlanmasının yanlış olduğu bu kararın "Mutat" (Rutin) bir değişiklik olduğuna dikkat çekti.

X'TE EN ÇOK KONUŞULAN KONU SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ OLDU!

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası sosyal medya platformu X'te en çok konuşulan konular arasına girdi. Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'ndeki değişikliği "Türkiye savaşa hazırlanıyor" şeklinde yorumlayanlar oldu.

MSB'YE GÖRE SEFERBERLİK NEDİR?

MSB'ye göre Seferberlik tanımı şu şekildedir: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı hâldir.

SEFERBERLİK NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

MSB'ye göre bu hallerde seferberlik ilan edilir: Seferberlik Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, Cumhurbaşkanı genel veya kısmî seferberlik ilânına karar verir.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ'NDE NE VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir"