Şefkat Eli Derneğinin Desteklerinizle Güçlenen Eli Gazze’nin Üzerinde!

26 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 14:57

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Gazze'ye yaptığı yardımları tüm hızıyla sürdürüyor.

2023 yılının Ekim ayının henüz yedisiydi… Gazze’de kısa sürede tüm insanlığı utandıran bir savaşın odak noktası olan fitil ateşlenmişti. Bu fitil milyonlarca çocuğu kadını, genci yaşlıyı etkilerken, gözler önünde soykırım gerçekleşirken Şefkat Eli Gazze’ye elini hızla uzattı…

20 Bin Kişilik Sıcak Yemek

Gazze​ sokaklarında savaş​ ateşlerinin yanında sıcak yemek pişiren fırınların da ateşleri gök kubbeyi doldurdu. Savaş küresel ısınmayı tetiklerken, Şefkat Eli ise kalplerin ısınmasını sağladı. Günlük ihtiyaçlarını karşılamak halka yalnız değilsiniz demenin en iyi yolu oldu.

Tankerler Dolusu Temiz Su

Su, yaşam kaynağı ve Gazze bu sayede dayanıyor. Tankerler ile su dağıtan Şefkat Eli aynı zamanda Türkiye Su Kuyusu ismini vererek ülkemizi onurlandıran kuyuyu çadırkentlerde açtı ve su sorunu büyük ölçüde çözdü.

Elbette Sağlık!

Dar Al Salam Hastanesi enerjisiz kaldığında, Şefkat Eli oraya da uzandı ve güneş panelleri kurdu. Enerji sorununu çözmek yetmezdi, bu yüzden beş farklı çadır polikliniği içeren hastane kurdu.

Dahası Var!

Giyim, kış için gerekli battaniyeler, sebze ve yiyeceklerle dolu koliler, kadınların ve bebeklerin özel ihtiyaçlarına yönelik paketler de bölgeye dağıtılıyor.

Destekçilere Teşekkürler

Gazze için Şefkat Eli aracılığı ile yardım eden herkese teşekkürlerini sunan Dernek Başkanı; Bugün olduğu gibi yarın da yanlarındayız mesajı verdi.

İnsanların temek ihtiyaçlarını karşılamanın önemini vurguladı ve çocukların yüzüne bir gülüş yerleştirebildikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Şefkat Eli Gazze’ye destek vermekte kararlı. Herkesin elinden geleni yapmasının vakti geldi.

Sizin de eliniz masumların üzerinde olsun isterseniz yardımlarınızı esirgemeyiniz.

Destek veren ve destek olacak herkese teşekkürler.